В Красноярске состоялся гала-показ окружного этапа Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Среди победителей оказались и пять дизайнеров из Кемеровской области.

Так, в номинации «Адаптивные решения для труда» победу одержала Елена Литвинова с коллекцией «Свобода движений», в этой же номинации третье место у Елены Герман с коллекцией «Синергия-V».

В номинации «Спорт и активная жизнь» первое место досталось коллекции «Взлет» Рано Степановой, а в номинации «С заботой о восстановлении» победу одержала коллекция «Тепло и забота» Александры Федоренко. Третье место в номинации «Торжество» получила коллекция Виктории Безель «Рябина, рябинушка».

«Адаптивная одежда — это больше чем элемент гардероба. Она дарит уверенность в себе, становится важным элементом возвращения героев к мирной жизни. Отношение к людям с инвалидностью в нашем обществе поменялось. Если недавно мы говорили об их ограниченных возможностях, то сегодня сила воли и упорство этих людей, в том числе ветеранов СВО, показывают, что их потенциал не имеет границ. Развитие технологий, которые затрагивают и отрасль адаптивной моды, позволяет героям заниматься спортом и творчеством, полноценно реализовывать себя в профессии, вести активный образ жизни», — сказала заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Теперь дизайнеры будут представлять Кузбасс на Международном уровне.