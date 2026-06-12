Накануне глава Кемерова Дмитрий Анисимов отчитался о своей работе в преддверии 108-годовщины города. Среди тех, кто принимал доклад, был и губернатор области Илья Середюк. В своем выступлении он обозначил приоритеты развития для областной столицы.

«К своему 108-му дню рождения Кемерово подходит в состоянии динамичного развития. Сплоченно работает команда главы, качественно и в срок модернизируются социальные объекты, формируется комфортная городская среда. Поэтому принял решение оставить в обороте города 200 миллионов рублей на ремонт дорог. Тем не менее, крупные проекты не отменяют необходимости вносить пусть менее масштабные, но важные для людей обновления. Кемеровчане каждый день пишут мне в чат просьбы — отгрейдировать дорогу, заменить сгоревший фонарь, воздействовать на управляющую компанию. Очень важно, чтобы все такие просьбы были услышаны и отработаны», — подчеркнул Илья Середюк.

Важной составляющей работы Середюк отметил контакт с местными жителями. Предложения, инициативы и конструктивная критика необходимы для эффективной работы. Также глава региона поручил сделать акцент на участие в программах, финансируемых из федерального бюджета. В приоритете— национальные проекты, которые реализуются по решению президента России Владимира Путина.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе в настоящее время ремонтируются 14 объектов. Также в текущем году планируется построить 27 км газораспределительных сетей, развернуть реконструкцию трамвайного маршрута №10, ввести в эксплуатацию 265 тысяч кв. метров жилья.