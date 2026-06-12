Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил сибиряков с Днем России.

12 июня наша страна отмечает один из самых значимых государственных праздников – День России. Он олицетворяет суверенитет, свободу и единство многонационального народа Российской Федерации, напоминает об истории государства, его достижениях на пути к процветанию, богатом культурном наследии и огромном потенциале.

Праздник посвящен важнейшему событию новейшей истории – принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Официально праздник установлен в 1992 году как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, а современное название получил в 2002 году.

В Год единства народов России этот праздник приобретает особую значимость. Россия веками складывалась как многонациональное государство, где разные народы, культуры и традиции гармонично сосуществуют и обогащают друг друга. Осознание общих ценностей укрепляет российскую идентичность и помогает двигаться вперед, сохраняя преемственность поколений.

«Сегодня, отмечая День России, мы с особой силой ощущаем величие нашего народа. История нашей страны – это череда ярких примеров героизма, сплочённости и самоотверженности, когда люди разных национальностей и убеждений объединялись ради общей цели: защиты и процветания России. Эта общность, это чувство сопричастности к судьбе Отечества – наша главная сила. Пусть память о подвигах предков и гордость за нашу страну вдохновляют нас на новые свершения во имя будущего России!», – уверен Анатолий Серышев

12 июня во всех регионах Сибири пройдут масштабные торжества в честь праздника: концерты с участием известных артистов и творческих коллективов; патриотические флешмобы и акции, объединяющие людей разных возрастов и вероисповеданий; выставки, посвященные истории и культуре России, тематические мероприятия для молодежи.

По сложившейся традиции день начнется с торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации – символа государственности, суверенитета и национальной гордости. В рамках патриотической акции юным гражданам, отличившимся в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности, будут вручены их первые паспорта.