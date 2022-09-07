Для новых достижений

На территории школы № 53 Орджоникидзевского района, в рамках областного проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива», состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки.

Ученики этой школы являются участниками городских, областных и даже всероссийских соревнований по разным видам спорта, поэтому данный спортивный объект они очень ждали. Площадка приспособлена для игры футбол, баскетбол, волейбол и флорбол. Также здесь можно проводить занятия по легкой атлетике.

Общая стоимость работ составила порядка 3 млн рублей.

В летний период в школе произошли качественные изменения – здесь заменили порядка 170 окон, благодаря социальному сотрудничеству с компанией РУСАЛ.