В Новокузнецке благодаря компании РУСАЛ появилась еще одна аллея

Сотрудники и ветераны Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ высадили в Кузнецком районе 80 саженцев лип в честь предстоящего 80-летия НкАЗа.

В мероприятии также приняли участие учащиеся образовательных учреждений, волонтеры, депутаты Новокузнецкого городского совета народных депутатов, сотрудники администрации Кузнецкого района, члены городского совета ветеранов комсомола.

Новая аллея из двухметровых лип появилась в сквере 100-летия комсомола Кузнецка, созданном при финансовой поддержке компании РУСАЛ по Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса. Традиции социальных инвестиций в развитие регионов ответственности Компании были заложены еще основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска.

Идею создания сквера предложил ветеран Новокузнецкого алюминиевого завода Василий Иванович Подъяпольский, а благодаря финансовой поддержке РУСАЛа ее воплотили в жизнь. На средства алюминщиков здесь была проведена перепланировка пространства, обустроены новые пешеходные дорожки и парковочные карманы, установлены осветительные мачты и парковые диваны, началось озеленение прилегающей территории. На примыкающей к скверу улице Обнорского за счет РУСАЛа были заасфальтированы пешеходные тротуары.