На собственном опыте. В рамках всероссийской акции, взрослые кузбассовцы сдавали Единый госэкзамен, в то время как школьники узнавали о новых профессиях. Обо всем — далее.

Заявку на участие в госэкзамене подал 21 человек. Пришли, правда, не все. Испытание добровольное, санкций за это не будет. И это, пожалуй, основное и единственное отличие от настоящего ЕГЭ, которое сдают одиннадцатиклассники — у них прогулять не получится. В остальном же, здесь все по-настоящему.

В рамках выставки «Образование. Карьера», в школе №27 состоялась ярмарка учебных мест. На таких мероприятиях выпускникам предоставляется вся информация о востребованности и перспективе разных профессий, что помогает в дальнейшем определиться с выбором. Такие мероприятия для учеников 9-11 классов проводятся ежегодно.

Некоторые техникумы и колледжи творчески подошли к мероприятию, их представители не только рассказали о профессиях, по которым ведут обучение, но и подготовили для ребят выставки, мастер-классы и выступления.