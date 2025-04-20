Губернатор Илья Середюк поздравил кузбассовцев с праздником Святой Пасхи. Глава региона опубликовал видеопоздравление в своем Telegram-канале.

Илья Середюк подчеркнул, что этот особый день олицетворяет возрождение и обновление, а также напоминает о необходимости проявлять любовь к ближним и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

«Жители нашего многоконфессионального и многонационального Кузбасса и в печали, и в радости – всегда вместе. Мы трудимся, воспитываем детей, сохраняем для них историческую память. Передаем наши традиции, семейные ценности. Уверен, так будет всегда. Пусть будет как можно больше добрых дел на благо нашего родного Кузбасса, нашей любимой страны! Пусть Светлое Христово Воскресение наполняет ваши дома и ваши сердца радостью и счастьем! С праздником! Христос Воскресе», – сказал Илья Середюк.