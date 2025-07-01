Илья Середюк почтил память защитников России в День ветеранов боевых действий

Митинг ко Дню ветеранов боевых действий у мемориала «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах» на Пионерском бульваре. Представители власти, родственники и сослуживцы бойцов, священнослужители и юнармейцы почтили минутой молчания память погибших в сражениях воинов и возложили цветы.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особых слов благодарности заслуживают фронтовики – поколение Победителей. Достойные продолжатели лучших традиций защитников Родины – воины-интернационалисты, которые отстаивали интересы нашей страны на дальних рубежах – в Афганистане и в других «горячих» точках. Сегодня их дело по защите Родины продолжают участники специальной военной операции», – отметил глава региона.

Памятные акции проходят по всей области. В Новокузнецке митинг провели у мемориального комплекса «Черный тюльпан». Жители Ленинск-Кузнецкого округа собрались у памятника «России верные сыны». В Киселевске у мемориала воинам, погибшим в горячих точках планеты, состоялся реквием-концерт.

Фото: пресс-служба АПК