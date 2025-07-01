По программе «Проекты развития Кузбасса» промпредприятие получит льготный заем под 5% годовых сроком на 5 лет. Компания в течение года приобретет пять высокотехнологичных станков, в том числе с автоматизированным управлением.

Благодаря модернизации улучшится не только производительность труда на предприятии, но качество выпускаемой продукции.

В пресс-службе областного правительства добавили, что фонд развития промышленности Кузбасса с 2019 года он предоставил льготные займы на общую сумму почти 1,9 млрд рублей.

Фото: пресс-служба АПК