Поначалу планировали включить в образовательную программу «СВОи Герои. КуZбасс» 100 участников. Однако при наличии большого количества сильных кандидатур их количество увеличили до 141.

«105 ветеранов СВО будут приглашены к обучению в сентябре, 36 действующих бойцов зачислены в резерв, они смогут начать обучение после демобилизации. Информация о зачислении в программу поступит в личный кабинет», – сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

До конца этого месяца обсудят детали программ обучения и выберут наставников для курсантов из числа представителей исполнительной и законодательной власти, включая губернатора Кузбасса и региональных министров, а также руководителей жилищно-коммунального и дорожного сектора.

Курсанты начнут учиться в сентябре, по завершении учебы им вручат дипломы о профессиональной переподготовке «Государственное и муниципальное управление».

Фото: пресс-служба АПК