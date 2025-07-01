Среди популярных тем сообщений – медицина, образование, многоквартирные дома, обращения военнослужащих и их семей, благоустройство. Для эффективного решения проблем жители региона могут зайти на прямой канал связи с ответственными ведомствами несколькими способами:

– через кнопку виджета «Сообщить о проблеме» в меню официальных групп министерств и ведомств Кузбасса в соцсетях;

– в приложении «Госуслуги Решаем вместе»;

– на портале «Госуслуги».



Платформа – не только инструмент для подачи жалоб. Сервис является удобным способом для участия в публичных слушаниях, обсуждении документов и нормативных актов, а также в голосовании: за благоустройство территорий по проекту ФКГС, за культурную столицу России (с 15 апреля по 1 декабря), по принятию решений в рамках программ «Инициативного бюджетирования».



Кроме того, ПОС дает возможность написать вопросы в комментариях к анонсам прямых линий, которые будут заданы в эфирах органам власти. Также на удобной цифровой платформе можно поучаствовать в опросах, что позволяет высказать мнение по актуальным вопросам. Таким образом, каждый может повлиять на жизнь и развитие Кузбасса с помощью ПОС, обсуждая ямы на дорогах, неисправное освещение, незаконные свалки, благоустройство дворов и прочее.



Важно, что платформа безопасна и надежна, поскольку является частью официального портала Госуслуги, защищает хранение персональных данных и связывает с верифицированными ответственными органами власти.