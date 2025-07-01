4 июля члены межведомственной комиссии проведут личный прием для участников СВО, ветеранов и их семей из Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска, а также Новокузнецкого, Прокопьевского и Таштагольского муниципальных округов. Он пройдет по поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

Специалисты подробно разберут каждое обращение, ответят на вопросы, которые касаются и мер соцподдержки, и медицинского сопровождения, и различных льгот.

Прием проведут в мэрии Новокузнецка по адресу: ул. Кирова, 71. Начало в 12:00.

Записаться можно по телефонам: в Новокузнецке — 8-923-630-73-01, 8-950-573-26-30, 8-961-720-09-54, 8-950-279-24-15, 8-923-474-35-54, 8-960-931-70-35; в Прокопьевске — 8-923-631-97-20, 8-913-433-22-70, 8-913-427-83-68; в Киселевске — 8-904-992-29-98, 8-924-494-96-17, 8-923-517-44-97; в Новокузнецком муниципальном округе — 8-905-931-95-07, 8-950-265-37-48; в Прокопьевском муниципальном округе — 8-923-638-78-54, 8-904-578-46-56; в Таштагольском муниципальном округе — 8-913-331-32-15.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что на регулярной основе личные приемы проходят в филиале Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Кемерове, пр. Притомский, 6б. Записаться туда на прием можно по телефону: 8 (3842) 78-08-09.

Фото: пресс-служба АПК