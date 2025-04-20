Губернатор Кузбасса принял участие в пасхальном богослужении в Знаменском кафедральном соборе

Этой ночью губернатор Кузбасса Илья Середюк принял участие в пасхальном богослужении в Знаменском кафедральном соборе. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Илья Середюк поздравил владыку Аристарха и всех прихожан с главным христианским праздником – Воскресением Христовым.

Губернатор Кузбасса отметил, что в этом году Пасха у православных, католиков и протестантов выпадает на один день. Такое совпадение подчеркивает единство христианской веры и напоминает о важности мира между представителями различных конфессий.

«Дорогие друзья, пусть и дальше в нашем многонациональном и многоконфессиональном регионе сохраняются согласие и взаимопонимание. Пусть будет как можно больше добрых дел, направленных на развитие Кузбасса и всей России. А Светлое Христово Воскресение наполнит наши дома радостью, миром и любовью», – сказал Илья Середюк.