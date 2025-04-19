Уже 20 кандидатов программы «СВОи Герои. КуZбасс» прошли дополнительное тестирование

Об этом рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк в соцсетях, подводя итоги рабочей недели.

Дополнительная сессия для потенциальных участников образовательной программы, нацеленной на последующие трудоустройство ветеранов и бойцов СВО на руководящие должности, стартовала 16 апреля и завершится сегодня в 16 часов.

Мы открыли дополнительную сессию для ребят, которые не смогли решить тест в основные дни, так как находились на выполнении боевой задачи. Когда тестирование завершится, будет проведено собеседование с кандидатами. Обучение начнется в сентябре этого года. Программа включает в себя образовательный модуль, два месяца стажировки и два месяца наставничества. После прохождения отборочных этапов действующие военнослужащие будут зачисляться в отборочный резерв и обучаться после их возвращения, – сказал Илья Середюк.

Кроме того, губернатор Кузбасса рассказал о расширенном аппаратном совещании с участием членов правительства региона и глав муниципалитетов, о рабочей поездке в Новокузнецк, прошедшей в Кемеровском округе агроконференции и пасхальных сельскохозяйственных ярмарках.