Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил православных христиан и всех сибиряков, отмечающих Пасху — Светлое Христово Воскресение.

Анатолий Серышев отметил, что духовные традиции празднования Пасхи передаются из поколения в поколение, даря верующим надежду, вдохновляя на добрые дела. Он подчеркнул, что в эти дни мы особенно стремимся к верховенству гуманизма, общественному единению, гармонизации межрелигиозных отношений, а также к взаимопониманию и уважению.

Полпред отметил, что исконные ценности православия — семья, забота о ближнем, сострадание и патриотизм — составляют фундамент национальной культуры России и служат надежной опорой для развития общества, особенно в условиях внешнего давления со стороны недружественных стран.