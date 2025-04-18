В Кузбассе состоялась премьера мюзикла «Александр Невский», приуроченная ко Дню воинской славы России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Показ посетил губернатор Илья Середюк, который отметил глубокую связь времен, отраженную в постановке, и ее актуальность в современных реалиях защиты традиционных ценностей и российской земли. Он провел параллели между Александром Невским, объединившим русский мир в прошлом, и Президентом Владимиром Путиным в настоящем.

Этот эпический мюзикл стал седьмой работой известного продюсера и композитора Кима Брейтбурга в Музыкальном театре Кузбасса им. А.К. Боброва. Ранее здесь были поставлены такие его работы, как «Дубровский», «Голубая камея» и другие. Ким и Валерия Брейтбург выступили не только в роли композиторов, но и режиссеров спектакля. Авторами либретто стали Михаил Марфин и Сергей Сашин.

За выдающийся вклад в развитие музыкального и театрального искусства губернатор Илья Середюк наградил Кима Брейтбурга медалью «За служение Кузбассу».

Для мюзикла было создано около 200 исторических костюмов, разработанных мастером Екатериной Мирошниченко, а художник-постановщик Григорий Белов создал впечатляющие многофункциональные декорации. Премьерные показы мюзикла пройдут с 18 по 20 апреля.