Представьте себе: книжные фестивали, словно лимонадные коктейли, смешиваются в одном большом бокале — и взрыв вкуса гарантирован! С 5 по 7 сентября Кемерово превратится в настоящую литературную фабрику лимонадных пузырьков — Дни литературы в Кузбассе объединяют сразу три масштабных события. Писатели, издатели, иллюстраторы и читатели всех возрастов окунутся в освежающий микс из слов, идей и вдохновения. Для журналистов провели лимонадный пресс-брифинг. На нем побывала Анастасия Питирнова.

В этом году книжные фестивали в Кузбассе решили не просто «держать марку», а подать настоящий лимонадный заряд культуры. Объединив Кузбасский фестиваль «Книжная площадь», международный литературный фестиваль «Мысли» и ярмарку «Центр культурного притяжения — Россия: Книжная площадь», организаторы создали мультиформатный напиток — сладкий, острый и бодрящий. В роли барменов выступают Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи, компания «Азот» и Союз писателей России — каждый добавил в рецепт свою «цедру» и «сок», чтобы создать коктейль с идеальной литературной кислотностью. Особое внимание уделяют молодёжи — чтобы не просто утолить жажду знаний, а зажечь вкус к чтению на годы вперёд.

В программе — свежие «литературные лимонады» от писателей с разных уголков России и даже международных гостей из Казахстана и Вьетнама. Среди ингредиентов: творческие встречи, книжный косплей — такой вот литературный шейк, и мастер-классы, которые точно взбодрят любого книголюба. Для детей приготовлены отдельные «лимонадные коктейли» с авторами-иллюстраторами, где каждый глоток — это капля творчества и вдохновения.

В Кузбассе собираются налить свежих идей, встряхнуть читательский интерес и даже добавить пару пузырьков неожиданностей. Так что хватайте свою книжку, лучше с лимончиком, и приходите на «Дни литературы» — где слова превращаются в лучший напиток для души и ума! Литературный лимонад готов к подаче!

Автор: Анастасия Питирнова