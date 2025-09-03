Какие еще мероприятия прошли в Кузбассе, и кто передавал знания молодому поколению? Подробности далее.

В Кемерове во всех учреждениях образования и культуры провели инструктажи по безопасности, классные часы, круглые столы, дискуссии и видеоуроки. А на тематический классный час в школу № 54 пригласили участника СВО, который добровольцем в 2022 году отправился в зону боевых действий. Мужчина получил медали «За отвагу» и «За боевые отличия».

А в Центре социальной помощи семье и детям Калтана педагоги напомнили ребятам о трагических событиях в Беслане, мужестве спецназа, учителей. Детям показали тематическую презентацию, чтобы они узнали правила антитеррористической безопасности. Специалисты также смоделировали различные ситуации: например, встречу с навязчивым незнакомцем.

Тем временем в Березовском во Дворце культуры шахтёров показали тематическую презентацию и видеоролики, наполнив все творческими номерами. Цель – не просто рассказать, а донести до зрителей мысль: терроризм разрушителен.

Автор: Дарья Шибаева