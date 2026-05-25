Ветераны и члены семей участников спецоперации отправились в железнодорожное путешествие по Сибири в рамках проекта «Своих не бросаем!».

Группа из Кузбасса отправилась в путешествие на специальном поезде по городам Сибири. В рамках маршрута «Сибирь здесь» они посетят Новосибирск, Красноярск и Томск.

«Первыми участниками пилотного проекта «Сибирь здесь» стали семьи наших героев – ветеранов и участников спецоперации. Важно, что Сибирский маршрут получил развитие в проекте «Своих не бросаем» и я искренне рад, что Сибирь снова принимает гостей», – отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Проект «Своих не бросаем!» реализует ОАО «РЖД» во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» при участии Министерства обороны РФ. Маршрут по Сибири был разработан при поддержке аппарата полпредства в Сибирском федеральном округе. Официальным железнодорожным перевозчиком и туроператором в рамках проекта выступает «РЖД Тур» – специализированная компания холдинга «РЖД». Поездки проходят в формате поезд-отель, участники путешествуют в современных купейных вагонах, также в поезде есть вагоны-рестораны.

Сейчас в пути первый рейс из четырех запланированных. Он отправился в путешествие с вокзала Новосибирска. Планируется, что рейсы «Сибирь здесь» объединят около 800 человек со всей Сибири – как взрослых, так и детей. Предполагается, что в поездках примут участие 60 кузбассовцев.

«Главная задача фонда «Защитники Отечества» – помогать ветеранам как можно быстрее возвращаться к полноценной мирной жизни. Просветительские и культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Герои и их родные знакомятся с историей, культурой, памятниками архитектуры и искусства популярных туристических центров России. Такие поездки дарят героям спецоперации и их семьям яркие впечатления и новые знания о нашей прекрасной стране. Спасибо компании «РЖД» за сотрудничество и поддержку защитников», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Путешествие началось со знакомства с Новосибирском. Участники тура узнали об истории города, посетили достопримечательности, собор Александра Невского и другие интересные места.

В Красноярске туристов ждут прогулки по городским улицам и набережным Енисея. Также гости посетят уникальные краснобокие сопки, прокатятся на канатной дороге, а также совершат прогулку в парке «Бобровый лог».

В Томске путешественники прогуляются по главному проспекту с историческими домами и торговыми лавками, побывают в Римско-католическом и православном Богоявленском соборах, осмотрят Императорский университет и университетскую рощу.

«Никогда не думала, что в Сибири столько всего интересного! Думала, просто города обычные, а тут – красота вокруг: и старинные храмы, и прекрасные музеи и невероятная природа. В поезде очень уютно и комфортно, а рядом – душевные люди. Глаза разбегаются, а сердце радуется. Спасибо тем, кто это придумал! Кто ещё сомневается – езжайте смело: впечатления останутся надолго» – поделилась своими впечатлениями от поездки беловчанка Лариса Кривоконева.

В путешествии ветеранов сопровождают координаторы, психологи, медработники, а также анимационная команда с музыкантами. Для героев и их близких в городах, через которые проходят маршруты, организована развлекательная программа с экскурсиями, интерактивами, мастер-классами, угощением в поезде и городских кафе.

