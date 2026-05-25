В ходе общения глава государства подчеркнул значимость подготовки нового поколения управленцев из числа участников специальной военной операции.

«Я в свое время обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», — заявил Владимир Путин.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента и направлена на адаптацию военнослужащих к мирной жизни, развитие управленческих компетенций и привлечение участников СВО к работе в органах власти, государственных и общественных структурах.

На сегодняшний день более 70 выпускников программы уже получили назначения на ответственные должности. Ветераны СВО демонстрируют эффективность в сфере государственного управления, готовность принимать решения и работать в условиях высокой ответственности.

Государство поддержит выпускников программы, которые примут участие в выборах депутатов Государственной думы.

В Кузбассе действует региональная программа «СВОи Герои. КуZбасс», являющаяся аналогом федерального проекта «Время героев».