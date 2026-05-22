Компания НПО «Биотех» завершила вывод на рынок запатентованной биоцидной композиции. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк.

Ключевым партнером проекта стала Троицкая бумажная фабрика — единственное в России предприятие по производству антибактериального пергамента.

«Инновационный пергамент, созданный на основе кузбасской разработки, скоро поступит в магазины. Его применение поможет сделать российские товары более конкурентоспособными, расширить их позиции на внешних рынках. Реализация таких наукоемких проектов — важный механизм диверсификации экономики региона. Кузбасс продолжит активно развивать высокотехнологичные производства», — отметил Илья Середюк.

Как сообщили пресс-служба правительства Кузбасса, защитный эффект достигается благодаря постепенному высвобождению ионов серебра. В результате формируется не только антибактериальный слой на упаковке, но и защитное поле, которое подавляет рост бактерий, вирусов и плесени.

Проведенное тестирование в федеральных розничных сетях показало, что применение такого пергамента сокращает потери фруктов и овощей при хранении до 40%.

