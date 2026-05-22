«Кузбасс» расстался с кубинским легионером Давидом Фиэлем, который защищал цвета кемеровского клуба с 2024 года. В первом сезоне Фиэль, перешедший в стан «оранжевых» из солигорского «Шахтера» (Белоруссия), стал вторым блокирующим чемпионата России с 77 блоками. Второй сезон в составе кемеровчан у кубинца получился не столь удачным (16 блоков). Всего за «Кузбасс» Фиэль провел 55 матчей в Суперилге.

Кроме того, «Кузбасс» покинул связующий Тимур Хисматуллин, отыгравший один сезон за кемеровскую команду. На счету воспитанника нижневартовского волейбола 29 матчей за «оранжевых» в чемпионате России.

Напонмим, ранее расположение кемеровского клуба уже покинули несколько игроков, в том числе лучший бомбардир команды в минувшем сезоне Егор Сиденко.