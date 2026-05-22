Защита проектов моногородов, зависимых от угледобычи, прошла в Школе управления «Сколково» в рамках программы «Угольные города России». Она нацелена на диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни людей.

«Вся мировая угольная отрасль сейчас проходит период больших испытаний. Несмотря на все трудности, угольная отрасль была всегда основой, надежным оплотом нашего государства. Такой она остается и сейчас, и такой она, я уверен, будет в будущем», – заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов пообещал кузбасским моногородам поддержку в реализации программ развития.

«Сегодня от инициативных управленцев зависит новое качество жизни людей. И эта программа – ваш инструмент, чтобы такое качество обеспечить. Надо искать уникальные возможности и новые точки роста. ВЭБ – как главный институт развития страны – готов вам помогать», – подчеркнул Шувалов.

Всего в программу обучения вошли 14 кузбасских городов, зависимых от угольной отрасли. В первый поток попали Кемерово, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск и Прокопьевск.

«Мы вместе создаем новые «точки роста», которые приведут к появлению новых рабочих мест, помогут сделать наш регион современным, комфортным, привлекательным для жизни», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как сообщил глава региона в соцсетях, в областной столице большие надежды возлагают на музейно-театральный комплекс и центр инженерных разработок в углехимии, деревообрабатывающий и пищевой комбинаты, производство жидких удобрений, стеклопластиковых труб и инновационных медицинских изделий, а также на IT-кластер «Город талантов».

В Новокузнецке в программу развития включили мультимодальный транспортно-логистический центр «Кузбасс», промышленный парк «Кузнецкий», Экотехнопарк и проекты по переработке отходов, модернизацию СибГИУ. В Прокопьевске упор сделают на газификации и энергетике, машиностроении, туризме и санаторно-курортном лечении.

Что касается Междуреченска, там видят перспективы в новых производствах по добыче и переработке полезных ископаемых, комплексе «Югус», туристическом кластере «Поднебесные Зубья», территории Черного Салана, центре «Таежный дизайн» и научно-спортивном комплексе «Арена дронов». В Мысках приоритетными направлениями будут сельское хозяйство (создание комплекса крупного рогатого скота на 500 голов и тепличного комплекса) и этнотуризм.

