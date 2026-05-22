Машинист экскаватора Алексей Болбас трудится на шахте «Беловская» свыше 15 лет. Два года назад его бригада, отличающаяся регулярным перевыполнением плана, победила в региональном конкурсе «Кузбасс – угольное сердце России».

«Спасибо большое за ваш труд, за ваш талант, за ваши результаты», – поблагодарил награжденных, в том числе Алексея Болбаса, президент России Владимир Путин.

Алексей Болбас ранее был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами Министерства энергетики России, орденами «За доблестный шахтерский труд» II и III степеней.

«Поздравляю Алексея Николаевича, и желаю новых трудовых побед. Кузбасс гордится своим земляком!», – поздравил экскаваторщика глава региона Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк/Telegram