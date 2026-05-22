Главными критериями отбора кандидатов станут высокий рейтинг, готовность к жесткой полемике с избирателями и активная работа «в полях», а не только в информационном пространстве.

Заявки на участие в предварительном голосовании подали 5,2 тысячи человек, среди которых 630 участников специальной военной операции. Из 316 действующих депутатов Госдумы текущего созыва регистрацию прошли 239 парламентариев, что составляет 75%, что говорит о высокой преемственности состава, однако окончательный список будет сформирован с учетом новых требований.

Партия меняет подход к оценке выдвиженцев: результаты праймериз будут дополнены данными социологии, и кандидаты с низкими рейтингами или высокими антирейтингами на выборы не попадут. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев подчеркнул, что от будущих депутатов требуется умение не просто присутствовать в медиаполе, а выстраивать максимально тесный контакт с людьми, отвечать на жесткую критику и эмоционально заряжать граждан на позитив. Он отметил, что эпоха эффективного общения только через СМИ и социальные сети уходит: сегодня необходимо «рвать дистанцию», идти к людям для личного общения, держать удар в прямых дискуссиях и работать с так называемой «агрессивной аудиторией». Те, кто не готов к такому формату работы, столкнутся с серьезными проблемами на выборах.

Особое внимание будет уделено разъяснительной работе. По мнению секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, власть принимает решения, руководствуясь безопасностью людей, но граждане часто остро реагируют на запреты, так как не живут в этой повестке ежедневно. Поэтому политикам необходимо лично объяснять необходимость принимаемых мер, чтобы снимать социальное напряжение.

Что касается структуры списка, то рассматривается вариант включения в него от 50 до 55 глав регионов, которые возглавят территориальные группы, по аналогии с кампанией 2021 года. При этом Владимир Якушев заявил, что существенных корректировок списка на Съезде не ожидается, так как основа из одномандатников уже сформирована.