В образовательном центре «Сириус. Кузбасс» совместно с обществом «Знание» и клубом лидеров Кузбасса проходит школа лекторов.

Наставниками, экспертами и спикерами проекта будут более 20 просветителей из Кемерова и Новокузнецка, включая депутатов Парламента Кузбасса, СМИ, представителей органов местного самоуправления, малого и среднего бизнеса, сфер образования, науки, культуры, гостеприимства, спорта.

Почетными гостями интенсива стали вице-чемпион Олимпиады в Сочи, лыжник, лектор общества «Знание» Александр Бессмертных и директор регионального медиахолдинга «Кузбасс» Павел Фомин.

Предполагается, что за время интенсива старшеклассники, представляющие несколько муниципалитетов региона, прокачают навыки коммуникации и освоят азы публичного выступления.

Помимо прочего, во время обучающего процесса предусмотрено создание детских лекторских проектов с защитой в конце модуля.

«Подобные смены не то, чтобы полезны, – это путь в будущее. Именно на таких мероприятиях ребята, даже если они уже в чем-то компетентны, свои навыки только улучшают. Кроме того, здесь они находят свой профессиональный путь. В итоге они становятся конкурентными. Таким образом, школьники Кузбасса становятся силой региона, представляя его на федеральном уровне», – сказал по итогам встречи со школьниками Павел Фомин.

Проект поможет будущим выпускникам лучше понять себя и людей, стать более уверенным и убедительным в учебе, переговорах, командной работе, даст импульсы к достижению целей.