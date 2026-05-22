Минувшей ночью украинский режим ударил беспилотниками по общежитию педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. Под атаку попали студенты. Всего в общежитии было 86 ребят в возрасте от 14 до 18 лет.
Часть здания рухнула. Уже известно о 35 раненых, есть погибшие. Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших. Все под постоянной угрозой повторных ударов.
«Старобельск — это глубокий тыл, далеко от линии фронта. Военной цели в атаке по общежитию не было и быть не могло. Бомбить детей — аморально, низко и не имеет оправданий. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Кузбасс скорбит вместе с Луганской Народной Республикой. Детям — скорейшего выздоровления, родным и близким погибших — сил и терпения», – написал Илья Середюк в соцсетях.