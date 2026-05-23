Губернатор Кемеровской области Илья Середюк прибыл с рабочим визитом в Белгородскую область. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Кузбасс помогал и продолжит поддерживать Белгородчину. На повестке нашего обсуждения – перспективы расширения сотрудничества с регионом во главе с новым врио губернатора области Александром Шуваевым», – написал Середюк в своём телеграм-канале.

Глава региона также отметил необходимость работать на упреждение и принимать защитные меры.

