В ходе четвертого модуля ветераны спецоперации разбираются с перспективами искусственного интеллекта в государственном управлении, общаются с карьерными консультантами и разрабатывают свои проекты, нацеленные на получение грантов. Кроме того, участники программы прошли промежуточное тестирование и подвели итоги своей стажировки в муниципалитетах.

«Участники программы зарекомендовали себя как люди с высоким чувством ответственности и умением принимать решения. Уверен, что сочетание их характера, проверенного в бою, и новых компетенций позволит им стать эффективными управленцами и реализовать проекты, которые сделают наш регион сильнее», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Сегодня участников программы ожидают лекции и практические занятия по инициативному бюджетированию от специалистов областного Минфина.

Фото: пресс-служба АПК