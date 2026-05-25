В свои 23 года Никита Потоцкий уже имеет боевой опыт и понимает, как нужно развиваться дальше.

В зоне специальной военной операции он выполнял задачи по обеспечению безопасности артиллерийских подразделений и охране государственной границы. Когда вернулся к мирной жизни, он не стал останавливаться на достигнутом. Сегодня кузбассовец совмещает работу, учебу в КузГТУ и участие в программе «СВОи Герои. КуZбасс».

«Пройдя все этапы отбора в сентябре 2025 года, я начал проходить обучение по данной программе. Полученные знания получается уже сейчас применять на практике вместе с моим наставником», – рассказал Никита Потоцкий.

Наставник Никиты — Вера Федорова, начальник управления по охране объектов культурного наследия Кузбасса. Под ее руководством он участвует в технических обследованиях памятников, работает на отраслевых конференциях и совещаниях.

«Участие в проекте — это возможность выйти на новый уровень, научиться ответственности и направить свои силы на пользу обществу», — отмечает Никита.

Фото: ВК Никиты Потоцкого