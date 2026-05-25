1,5 тысячи кузбассовцев получат новое жилье по программе расселения до конца 2027 года.

На период 2026-2027 год в Кузбассе на расселение аварийного жилья будет направлено 3,11 млрд рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства. Часть средств, а именно 1, 36 млрд рублей, будет направлено из федерального бюджета.

«В список расселения в первую очередь включены объекты, которые находятся в самом критическом состоянии. В том числе те, по которым уже были судебные решения, или выносились представления надзорных органов», — отметил губернатор Илья Середюк во время аппаратного совещания.

Всего, до конца 2027 года в регионе панируется расселить 85 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Сейчас в них проживает порядка 1,5 тыс человек.

Расселение аварийного жилья является одним из ключевых приоритетов «Народной программы» партии «Единая Россия».