В рамках деловой программы участники форума в Красноярске обсудили цели и задачи отраслевых программ по повышению производительности труда, а также практики их реализации на федеральном и региональном уровнях.

«Кемеровская область стала участником федерального проекта «Производительность труда» в 2019 году – одной из первых в стране. Сегодня бережливые технологии внедряют 108 предприятий несырьевого сектора нашего региона. Выработка на них в среднем выросла в среднем на 56%, время протекания процессов сократилось на 27%, незавершенное производство – на 23%. Обмен опытом с коллегами из других регионов помогает увидеть зоны роста и применить успешные кейсы на предприятиях Кузбасса», – подчеркнула министр экономического развития региона Елена Галеева.

Делегация региона приняла участие в пленарном заседании форума под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака, а также отраслевом круглом столе «Промышленность». Участники обсудили лучшие региональные практики повышения производительности труда на промышленных предприятиях, эффективные инструменты и механизмы работы. Эксперты регионального центра компетенций Кузбасса учтут передовой опыт в разработке программ внедрения бережливых технологий на промышленных предприятиях региона.

