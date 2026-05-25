Дорожники взялись за ремонт участка трассы Томск-Мариинск протяженностью 10,4 км. В пресс-службе областного правительства отметили, что по обновленной дороге можно будет безопасно возить детей в Ишимскую школу на июньские экзамены и в пришкольный лагерь на августовскую смену.

Скоро начнут приводить в порядок участки автодорог Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, Белово – Коновалово – Прокопьевск, также капитально отремонтируют часть трассы Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. Будут оновлять и дороги межмуниципального значения, в частности Гурьевск – Малая Салаирка – Горскино – Урск и Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево.

«Всего в этом году по нацпроекту планируем отремонтировать и ввести в эксплуатацию более 50 километров региональных автомобильных дорог. Финансирование превысит 2 миллиарда рублей, в том числе 1,8 млрд – средства федерального бюджета», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Региональные и межмуниципальные дороги в Кузбассе ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

