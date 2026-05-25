Кузбасские аграрии засеяли уже 458 тысяч гектаров, это больше половины от общего объема. По данным пресс-службы областного правительства, зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 292,2 тысячи га, технические культуры — 142,1 тысячи га, картофель и овощи — 3,2 тысячи га.

«Несмотря на капризы погоды в этом году, полевые работы в нашем регионе проходят в соответствии с графиком. Кузбасские аграрии засеяли уже больше половины запланированных площадей. Завершим посевную кампанию к середине июня. Это важно для всего Кузбасса — системное развитие агропромышленного комплекса активизирует процессы диверсификации региональной экономики, помогает снизить зависимость от угледобычи», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Топкинском округе яровой сев выполнен на площади 43 тысячи гектаров, это 57% от общего плана. Аграрии Новокузнецкого округа выполнили план ярового сева на 52%. В Прокопьевском округе засеяли более 38 тысяч гектаров, что составляет 70% от плана.

Около 72 тысяч гектаров в этом году планируется занять зерновыми культурами в Промышленновском округе. Уже засеяно 48,3 тысячи гектаров, это 67% от плана. В Тяжинском округе аграриям предстоит засеять сельскохозяйственными культурами более 29 тысяч гектаров. Яровой сев на сегодняшний день выполнен на 35% от плана.