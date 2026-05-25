В Кузбассе проанализировали необходимость групп продленного дня в детских садах и пришли к выводу, что больше всего они нужны в Анжеро-Судженске, Белове, Березовском, Междуреченске, Прокопьевске, Киселевске и Мысках. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, в этих территориях 43 детских сада будут работать до 20:00.

Группы продленного дня откроют и для учащихся начальных классов. В ближайшие полтора года будет создана 541 группа. Более 10 тысяч школьников 1-4 классов будут дополнительно заниматься и делать домашние задания в школе до 18 часов. При организации таких групп акцент сфокусирован на синхронизации с режимами занятости родителей.

Фото: пресс-служба АПК