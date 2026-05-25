Студенческие отряды Кузбасса приняли участие во Всероссийской акции «Мы за чистоту». В преддверии летней оздоровительной кампании более 150 кузбасских студентов участвовали в субботниках на территориях детских оздоровительных лагерей, парков и общественных пространств в Кемерове и Новокузнецке.

«Особенно важно, что в Кузбассе ребята помогают готовить детские оздоровительные лагеря к летнему сезону. Педагогические отряды традиционно будут работать в этих лагерях летом, и сегодня студенты уже вносят вклад в то, чтобы отдых детей был комфортным, безопасным и по-настоящему качественным», — отметил депутат Госдумы от Кузбасса, глава Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Акция организована Росмолодежью совместно с Российскими студенческими отрядами и движением «Экосистема» в поддержку национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Молодежь и дети», которые реализуются по решению президента России Владимира Путина.

