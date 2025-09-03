С ними и в огонь, и в воду, драку разнимать и за нарушителями бегать. Речь о необычных сотрудниках полиции – лошадях. Как ведёт службу конная полиция в нашем регионе? В гостях у кавалерийского взвода патрульно-постовой службы УМВД России по городу Кемерово побывала Екатерина Чеберяк.

С лошадьми надо ласково, грубость они запоминают – делятся сотрудники. Поэтому система поощрений в конной полиции разработана детально. Хлопки по шее, поглаживания, особая интонация – всё это помогает налаживать контакт с четвероногими напарниками. Кавалеристка Александра Пефти, например, даже называет свою Малинку – дочей.

С некоторыми напарниками работать тяжелее. Молодой жеребец Маркиз, например, тот ещё забияка – делятся сотрудники. Работает с ним Ольга Серб. Про неё говорят – та самая, кто и коня на скаку остановит.

Среди сотрудников есть те, кто отдал службе в конной полиции уже многие годы. Первый в регионе кавалерийский взвод создан в июле 2020 года. Но конные пары в кемеровской полиции появились еще в 2009 году. Они помогали сотрудникам при патрулировании лесопарковых и прибрежных зон, скверов, частного жилого сектора и садовых обществ.

Кавалерия – больше чем работа. Даже в отпуске сотрудники приезжают проведать своих напарников, привозят им вкусняшки, подарки, а иногда приезжают просто поболтать с лошадьми.

Автор: Екатерина Чеберяк