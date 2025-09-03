Привез победу домой. Кузбассовец вернулся в регион с наградами с лыжнороллерных соревнований в Обнинске. Как выступил спортсмен, и в каких номинациях получил призовые места, узнавала наша съемочная группа.

Увлекаться лыжными гонками Айнур Файзулин, начал совершенно случайно. В 13 лет он пришел встречать сестру с тренировок и записался в секцию. Как позже выяснилось, не зря. Начиная с 2014-го Айнур регулярный победитель сибирских и национальных чемпионатов едва ли не во всех категориях. Одно из последних ярких достижений участие в чемпионате России по лыжероллерным гонкам среди любителей.

И с поставленной задачей Айнур справился. Домой спортсмен привез три награды. Бронзу в спринте на 1,3 километра, два золота в гонке 20 километров коньковым ходом и 10 километров классическим.

Сейчас Айнур Файзулин продолжается тренироваться и готовиться к новым стартам. Ведь его девиз — «Будь лучше чем вчера».