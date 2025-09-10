Прямиком из 60-ых! Прокопчане решили ненадолго переместиться во времени, а именно в период расцвета «стиляг». Подробнее об этой субкультуре и о том, как местные жители её воплотили в реальность – узнаем в сюжете Владислава Буянова.

Удивляли советских граждан стиляги с 40-ых по 60-ые годы прошлого века. В культурный пласт страны зашли ярко – их стремление выделиться из толпы, стать индивидуальной, интересной личностью сопровождались костюмами сочных тонов. Но не стоит путать их с зарубежными «хиппи», от них у стиляг было лишь отрицание принятых норм морали. Но в этот день прокопчане доносили немного другие смыслы – более созерцательные.

Такое обилие красок и дух яркого прошлого на территории прокопьевского Вернисажа появились не случайно. Таким образом культурные учреждение города завершили проект «Влетаем в лето».

Собрались в этот день на Вернисаже не только местные жители – среди них заметили и кемеровчан, которые также нарядились в духе «стиляг». Лето закончилось, а значит сезон тоже, но надежда у местных жителей на неформальные, но столь яркие встречи в следующем году – остаётся.

Автор: Буянов Владислав