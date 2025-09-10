Начало осени — самое время, чтобы обезопасить себя и своих близких. Впереди период простуд и вирусных заболеваний. Помочь выработать иммунитет и перенести болезни без тяжелых осложнений может вакцинация. Например, в Калтане и Ленинск-Кузнецком уже позаботились об этом.

Перед тем как поставить укол, медработники обязательно осматривают пациентов. Диагностика работы сердца и лёгких нужна для комплексной оценки состояния здоровья ребёнка. Доктору важно исключить наличие у школьников противопоказаний, например, аллергии на куриный белок или признаки острых респираторных заболеваний.

Более 1000 учеников школы № 1 под защитой вакцины. Иммунизацию детям проводят внутримышечно четырёхвалентной вакциной. Побочек после инъекции медработники не зафиксировали, да и сами ребята о прививке отзываются положительно. Одна из них Полина, ученица 5 класса.

Если дети получают прививки централизованно в школах, то взрослым важно самостоятельно запланировать важный визит к врачу. Например, в Ленинске-Кузнецком вакцинация уже идет полным ходом, чтобы успеть обезопасить себя в сезон болезней.

Грипп — это не просто сезонная неприятность и высокая температура у отдельного человека. Грипп чрезвычайно заразен и быстро распространяется. Массовые вспышки выводят из строя целые коллективы. А потому для отдельных категорий граждан вакцинация является не просто рекомендацией, а важнейшей мерой профилактики, как индивидуальной, так и коллективной.