Сегодня кемеровчане в Москве встретятся с казанским «Зенитом».

Главный трофей турнира, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти советского волейболиста Владимира Саввина, разыграют 8 лучших клубов Суперлиги по итогам минувшего сезона. Первый тур «Кузбасс» проведет в Москве, на столичной площадке сойдутся команды группы «А». Подопечным Сергея Троицкого предстоят встречи с казанским «Зенитом», московским «Динамо» и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. В пресс-службе кемеровского волейбольного клуба отметили, что в столице «Кузбасс» сыграет без блокирующего Давида Фиэля, который в эти дни защищает цвета сборной Кубы на чемпионате мира.

«Кубок Победы – это особенный турнир, в котором сойдутся ведущие клубы российской Суперлиги. И здесь очень интересно будет посмотреть на наш молодой состав и продолжить налаживать взаимосвязи. Когда ты играешь против таких соперников, как «Зенит-Казань», «Динамо» и «Динамо-ЛО», копится очень нужный для молодых игроков опыт. Мы хотим дать возможность выйти на площадку и попробовать свои силы всем игрокам. Главная цель – выйти из турнира сильнее, чем мы в него зашли. Конечно, мы ждем поддержки от наших болельщиков, мы будем чувствовать ее даже на расстоянии, — подчеркнул главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Сегодняшний матч «Кузбасса» против действующего чемпиона России, «Зенита» из Казани, начнется в 20 часов по кемеровскому времени.