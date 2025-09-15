«Отличные пикники» в разных учебных заведениях провели по-своему. К примеру, на берегу реки Кондома в Калтане прошел межшкольный туристический слет. Ученики 5-11-х классов школ №№ 1 и 18 учились вязать узлы, определять азимут и осваивали навыки выживания. На пикнике ребята пели под гитару и участвовали в квестах.



Ребята из прокопьевских школ отправились по 15 локациям «Отличной туристической полосы препятствий». Их ждали головоломки, испытания на смекалку и радостные эмоции от слаженной командной работы. Для 31 семьи отличников были организованы «Отличные семейные старты».



В беловском лицее № 22 для школьников организовали квест «Кузбасс – это каждый из нас». Ребята поделились историями о любимых школьных предметах и увлечениях, обсудили выбор будущей профессии с главой города Сергеем Алексеевым.



В Кемеровском муниципальном округе встретились отличники из гимназий и школ, среди которых были ученики Кузбасской, Береговской школ, Березовской школы имени Абызова М.П. и других образовательных организаций. Программа включала веселые игры, соревнования и познавательные мастер-классы.



Следующие мероприятия программы запланированы на ближайшие месяцы, они станут ещё интереснее и насыщеннее.



Как сообщили в областном министерстве образования, «Лига отличников Кузбасса» объединяет более 25 тысяч обучающихся, из них 18 тысяч – школьники. Всем ребятам оказывается комплексная поддержка. Так, отличники пользуются бесплатным проездом в городском общественном транспорте любого города Кузбасса, специальными скидками и акциями, предоставляемыми партнерами программы, а также доступом к бесплатным образовательным курсам и проектам на онлайн-платформах.



С 12 сентября специальный модуль для отличников в мобильном приложении «Учусь в Кузбассе» стал доступен для студентов техникумов, колледжей и вузов. Там ребята могут найти подробную информацию обо всех привилегиях участников программы.