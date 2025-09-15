О том, как в регионе велось общественное наблюдение на выборах, на брифинге рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за ходом выборов Владислав Овчинников. В Единый день голосования выборы народных избранников в местные Советы состоялись в Гурьевском и Таштагольском муниципальных округах, довыборы – в Прокопьевском и Ленинск-Кузнецком округах.

Эксперты отметили высокую конкурентность и избирательную явку. На каждое место претендовало по 4 кандидата, в итоге в муниципальные парламенты были избраны представители четырех политический партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Явка превысила 50% во всех муниципалитетах. Наибольшую активность проявили жители Таштагольского округа (61,13%), где в шести труднодоступных населенных пунктах прошло досрочное голосование.

«В Кузбассе развит институт общественных наблюдателей, которые проходят соответствующее обучение. Общественным наблюдателем может быть любой гражданин России, достигший 18 лет и неограниченный в правах. Радует, что с каждой избирательной кампанией среди общественных наблюдателей появляется все больше молодых людей. К нынешним выборам предварительно обучили 91 наблюдателя, которые наблюдали за чистотой избирательного процесса на 87 участковых избирательных комиссиях и всех территориальных избирательных комиссиях все три дня голосования. Жалоб на нарушения и внештатные ситуации на участках не поступало», – рассказал председатель Общественной палаты Кузбасса Владислав Овчинников.

Общественные эксперты и наблюдатели не только следили за ходом голосования, но и активно освещали выборы, размещая информацию в соцсетях и на карте сообщений Ассоциаций «Независимый общественный мониторинг». Все участки были оборудованы видеокамерами и средствами безопасности. В обеспечении чистоты и прозрачности выборов участвовали избиратели, наблюдатели и эксперты, журналисты.

Фото: Сергей Шпиц