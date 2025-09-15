Кемеровская область была представлена в числе 14 регионов России на стенде национального туристического бренда Discover Russia на Международной выставке China International Tourism Industry Expo в Гуанчжоу.

Также Кузбасс презентовал два национальных маршрута — «Кузбасс в сердце» и «Горная Шория: к детям Тайги».

«Участие в выставке — это отличная возможность для региона не только продемонстрировать потенциал для китайских путешественников, но и лучше узнать о требованиях и ожиданиях напрямую. У нас уже намечены первые шаги в этом направлении, в том числе разработка инфотура для гостей из Поднебесной совместно с представителями туристического бизнеса Кузбасса», — отметила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

Помимо Кузбасса, Россию на выставке представляли Москва, Татарстан, Иркутская Тульская, Тверская, Владимирская, Смоленская, Тюменская и Свердловская области, Краснодарский и Алтайский края, Бурятия и Крым.