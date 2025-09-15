В правительстве Кузбасса подвели итоги летней оздоровительной кампании. Как отметил глава региона Илья Середюк, более 112 000 школьников этим летом смогли отдохнуть в городских и загородных лагерях Кузбасса.

Всего в летний период в регионе действовали 828 организаций летнего отдыха для детей.

В пресс-службе областного правительства также отметили, что в прошлом году после капитального ремонта открылся лагерь «Орленок» в Киселевске, а в прокопьевском «Олимпийце» и лагере «Пламя» Кемеровского округа были запущены по два модульных корпуса.

До 2027 года в Кемеровской области в рамках федеральной программы планируется отремонтировать еще четыре пищеблока в лагерях Кемерова, Белова, Киселевска, Анжеро-Судженска, будут возведены два корпуса в центре «Авангард» города Белово.