Олег Бегунов: военная служба и гражданская ответственность.

От рядового в ВДВ до сержанта-инструктора по отбору контрактников. Олег Бегунов — профессиональный военный, для которого армия стала не просто работой, а призванием.

Он участник специальной военной операции, дважды добровольно отправлявшийся в зону боевых действий. Даже тяжёлое ранение не сломило его: после лечения и реабилитации вернулся в строй. За мужество и стойкость награждён медалью «За отвагу», ведомственными знаками отличия, а также почётной городской наградой «За вклад в развитие города Тайги».

Но его служба — не только на поле боя. Сегодня Олег воспитывает новое поколение бойцов, проводит встречи с молодёжью, поддерживает семьи военнослужащих и участвует в патриотических проектах и акциях. Олег Бегунов — один из участников программы «СВОи Герои. КуZбасс». Человек, для которого честь, долг и ответственность — не слова, а образ жизни.