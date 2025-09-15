Сегодня, 15 сентября, губернатор Кемеровской области Илья Середюк вручил 54 жителям региона государственные, ведомственные и региональные награды.

«Своим трудом вы делаете много для развития экономики региона. Здесь собрались шахтеры, железнодорожники, спортсмены, работники культуры и руководители предприятий. В зале также присутствуют люди старшего поколения, которые передают свои знания и опыт молодым. Благодарю за ежедневный труд, за вашу работу на благо Кузбасса и его жителей. Поздравляю вас с заслуженными наградами», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены трое человек. Среди них — врач-кардиолог Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Сергей Иванов.

Медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» получил начальник восстановительного поезда на станции Топки Западно-Сибирской железной дороги «РЖД» Виктор Давыдов. Еще двое кузбассовцев отмечены медалью «За развитие железных дорог».

Начальнику Кузбасской станции по борьбе с болезнями животных Сергею Невмывако присвоено Почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». Проходчик шахты «Чертинская-Коксовая» Николай Ильиных и подземный электрослесарь шахты им. В.Д. Ялевского Николай Кустов удостоены Почетного звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации».

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главной медицинской сестре Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Ольге Андгуладзе и главной акушерке перинатального центра Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева Ольге Шемпелевой. Благодарность Президента РФ объявлена подземному машинисту шахты «Листвяжная» Сергею Коршунову.

Помощника машиниста экскаватора из филиала «Калтанский угольный разрез» Алексея Королева наградили медалью «За содействие донорскому движению». В 2023 году он стал донором клеток костного мозга, что помогло спасти жизнь ребенка.

Благодарность Министра культуры РФ объявлена директору Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства филиала «Сибирский» Ларисе Зауэрвайн. Четверо жителей региона получили медали «За служение Кузбассу», еще двое — медали «За веру и добро», 20 человек удостоены Благодарности губернатора Кузбасса.

Также кузбассовцам вручили серебряный нагрудный знак «Кузбасс», медаль Алексея Леонова, медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» I и III степени, медали «Надежда Кузбасса», Почетную грамоту губернатора Кузбасса.