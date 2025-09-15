Из 26 городов-кандидатов до финала добрались лишь восемь — и среди них Новосибирск, единственный представитель Сибирского федерального округа.

Город не просто участвует — он крепко держится в лидерах. Почему? Потому что здесь культура живёт не только в театрах и музеях, но и под открытым небом. Парки Новосибирска — это не просто зелень, а настоящие культурные пространства: сквер Бугакова обретает новую жизнь, Заельцовский парк остаётся любимым местом отдыха, Березовая роща — уютным уголком для прогулок, а Центральный парк еженедельно принимает тысячи гостей — от школьников до туристов из других регионов.

Здесь проходят фестивали, концерты, ярмарки и даже открытые кинопоказы. А теперь самое главное: чтобы Новосибирск стал «Культурной столицей-2027», ему нужна ваша поддержка. Голосуйте за него прямо сейчас на Госуслугах.