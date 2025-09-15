Сегодня в Кемерове, на аппаратном совещании, были подведены промежуточные итоги сезона строительства и благоустройства в Кузбассе.

«В этом году сдано 34 многоквартирных дома, еще более 20 достроим до конца года. Капитально ремонтируем и строим 11 учреждений культуры, возводим пять школ, полностью обновляем шесть образовательных учреждений», — сказал губернатор Илья Середюк.

В рамках регпрограммы «Физическая культура и спорт Кузбасса» продолжается возведение и капремонт спортивных объектов. До конца года капитально отремонтируют Легкоатлетический манеж в Кемерове, завершат капремонт ДШИ №70 в поселке Новостройка.

В 2025 году завершится строительство поликлиники №5 в Новокузнецке, поликлиники в Белове, капремонт отделения Кемеровской клинической районной больницы.

Продолжается строительство школ в Междуреченске, Калтане, Новокузнецке и поселке Теба Междуреченского городского округа, а также реконструкция детского сада под начальную школу в деревне Береговая Кемеровского муниципального округа.

В части обновления учреждений среднего профессионального образования ведутся проектные работы на капремонт Кузбасского педагогического колледжа.

Кроме того, завершаются дорожные работы. В этом году запланировано отремонтировать 202 км полотна, в том числе 70 км дорог и 728 погонных метров мостов и путепроводов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено благоустройство 123 общественных и 23 дворовых территорий. Уже выполнено 105 объектов (93 общественных и 12 дворовых территорий), остальные сдадут до 1 октября.