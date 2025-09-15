С сегодняшнего дня, 15 сентября, в 27 муниципалитетах начинается отопительный сезон. В пресс-службе областного правительства напоминают, что в первую очередь тепло подадут в детские учреждения, больницы и интернаты.

В Междуреченске, Анжеро-Судженске и Ленинске-Кузнецком отопление запустили ещё на прошлой неделе. Уже сейчас тепло стабильно получают 125 учреждений образования и 18 учреждений здравоохранения.

В администрации правительства Кузбасса также сообщили, что в этом году на подготовку к зиме было выделено 13,8 млрд рублей. В настоящий момент запас топлива на котельных региона составляет более 200 тысяч тонн, это 113% от норматива.

Кроме того, по данным министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса в новом сезоне в работу запущены 908 котельных и 3,9 тысячи км тепловых сетей.